شكرا لقرائتكم مكافأة مالية من مصيلحى لمنتخب السلة بعد تصدر البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة ، بصرف مكافأة مالية فورية من رئيس لجنة المنتخبات بعد تصدر الفراعنة بطولة أفريقيا للسلة مالية في أعقاب فوز منتخب مصر علي نظيره مالي وتصدر بطولة الأمم الافريقية لكرة السلة دون 18 عاما بعد نجاح منتخب الناشئين في الفوز على نظيره المالي 61/77، في ثالث مبارياته ليحقق العلامة الكاملة، بعدما فاز على منتخب السنغال 75-65، ويوم الخميس الماضي على غينيا 68-60، وتقديم اداء مميز من اللاعبين.

وقال عمرو مصيلحي أن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يؤدي دوره بشكل رائع مع اللاعبين وهو ما يتضح في تنفيذهم لتعليماتهم، وهم يستحقون التحية بقيادة المدير الفني محمد الكرداني ، متابعا أن مصر في الصدارة بالنسبة للناشئين، وفي المركز الثاني بالنسبة للناشئات، سنواجه مالي في نصف النهائي، وأتوقع بعد ذلك أن نتوج باللقب، ونعد بالتأهل للمونديال للناشئين والناشئات وأتم:لجنة المنتخبات تقدم أداء متميز، أحسنا اختيار الأجهزة الفنية، ونعد بمزيد من النجاح والتألق في جميع البطولات. ويلتقي منتخب مصر مع مالي في نصف نهائي البطولة غدا الثلاثاء بينما تلتقي السنغال مع غينيا.

ويقود منتخب مصر للناشئين، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف. ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عاما، على صالات استاد القاهرة،بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة. ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة .