شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى الاهلى خروج وليد سليمان صانع العاب الفريق الاحمر من المستشفى عقب اقتراب شفاؤه بشكل تام من فيروس كورونا ، وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وتابع محمد شوقى :"وليد سليمان لم يتسرع ويدخل الجيم مثلما تردد ، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل مافى الامر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة فقررنا عزله بالمستشفى لان الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفاؤه وعزله وأمضى هناك يومين وخرج بالامس وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".

وأكمل رئيس اللجنة الطبية بالاهلى :" بيكهام سيجرى مسحة اليوم ، وديانج أصبح سليم وقرار مشاركته وفقاً لرؤية الجهاز الفنى ، وسمير عدلى سيجرى مسحة جديدة وحالته مستقرة وخرج من العناية المركزة لغرفة عادية وسيخرج من المستشفى خلال يومين وبذلك سيكون الاهلى خالى من كورونا تماماً".

وعن طبيب الاهلى الذى سوف يخلف خالد محمود قال محمد شوقى :" أحضرت سيفهات أطباء كبار وهى على مائدة الكابتن الخطيب ليختار من بينها بالتشاور مع الجهاز الفنى لإعلان طبيب الفريق الاول".

وعن الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد قال رئيس اللجنة الطبية بالاهلى :" حتى اتحدث عن حالتهم لابد أن يكون لدى تقارير عنهم وهى غير متوفرة معى حالياً".

يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الفريق للفترة المقلبة وخوض الأرتباطات المحلية والأفريقية بعد التتويج بكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش أول أمس، السبت، بركلات الجزاء الترجيحية ، ويناقش موسيماني برنامج الفريق وتدريباته اليومية وخطة المرحلة المقبلة التي ستشهد منافسات محلية وقارية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وغداً بعد التتويج بكأس مصر أمس على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء إستعداداً للإرتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.