شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات ترفض إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى في ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى خلال شهر ديسمبر الجارى وتحديدا فى الفترة من 20 حتى 28 من الشهر ذاته، فى ظل ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدورى الجديد الذى سيشهد العديد من التوقفات ويرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على انتظام مواعيد مبارياته منعا لأى أزمات تهدد استكمال الموسم الجديد.

وسبق وطلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول معسكر للمنتخب الاول فى ديسمبر الجارى، بجانب تلقى المنتخب الأولمبى عرضا لمواجهة اليابان وديا خلال مصر فى نفس الشهر، إلا أن لجنة المسابقات رفضت الأمر رغبة فى الحفاظ على انتظام جدول الدورى فى الموسم الجديد.

واعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، امس الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد إلا فى حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وأكد مرزوق أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات الكورونا، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا، مشيرا إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمال طبى.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.