شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه رسالة لمحبى الزمالك ويتوقع عودة زعيم الثغر للمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد السكندرى يستطيع إنهاء الموسم الجديد بالمربع الذهبى بعد الصفقات القوية التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الاتحاد دعم كل مراكز الملعب وتعاقد مع 10 صفقات قوية، مثل عمار حمدى ومحمد صبحى بجانب الإبقاء على رزاق سيسيه والتعاقد مع حسام وإبراهيم حسن، لذا ففالمربع الذهبى ربما ينتظر الاتحاد السكندرى بعد الصفقات الثقيلة التى عقدها محمد مصيلحى رئيس النادى".

وعن الزمالك قال شوبير، "من يحب الزمالك وينتمى ليه لابد أن يكون خادما للنادى بعيداً عن المناصب، الزمالك مش مستحمل هزة تانى بسبب عدم الاستقرار، والدنيا مش واضحة فى النادى، خاصة أنه أقل فريق أبرم تعاقدات بعد التراجع عن ضم أحمد الشيخ وأمير عادل والاكتفاء بحمزة المثلوثى والمعارين فقط، بتمنى الدنيا تمشى كويس والأمور تعود لنصابها الصحيح فى القلعة البيضاء".

وعن الإسماعيلى قال شوبير، "عودة محمد صبحى أسعدتنى، حارس كبير وتقيل ويفرق مع أى فريق وكمان ده كابتن الإسماعيلى الذى هيستفيد بخبرته هذا الموسم".

وتابع شوبير، "غزل المحلة مقلقنى شوية خاصة أن صفقاته مش قوية، بينما الطلائع عمل ميركاتو تقيل أوى بلغة الكورة".

من ناحية أخرى، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك بيانا توضيحيا عبر المركز الإعلامى للنادى فيما يخص موقف النادى من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصرى من أصل دنماركى والذى كان محترفا فى الدورى الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق على انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب مشاهدة اللاعب على أرض الواقع فى التدريبات من أجل حسم موقفه النهائى من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذى رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، فى ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أى قرار قبل موافقة المدير الفني".