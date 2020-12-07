شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتسلح بالحضرى لمواجهة رحيل عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، برنامجاً خاصاً لتجهيز حارس الفريق الجديد محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد رحيل عامر عامر لسيراميكا، خاصة مع اقتراب بدء مسابقة الدورى للموسم الجديد مطلع الأسبوع المقبل ليكون الحارس جاهزاً للاستعانة به فى أى وقت.

وحسم مسئولو الإنتاج الحربى مع نظرائهم فى سيراميكا كليوباترا على استعارة محمد الشحات الشهير بالحضرى لمدة عام ضمن صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى الفريق ليدعم صفوف الإنتاج، بجانب الثنائى أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور حارسا مرمى الفريق، وتنازل الإنتاج الحربي عن خدمات حارسه عامر عامر حارس قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي لصالح سيراميكا كليوباترا بعدما شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجاري مع الإنتاج الحربي استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، ينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.