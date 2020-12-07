شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يعود لتدريبات الأهلي غداً بعد التعافى من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى مران الفريق غدا، الثلاثاء، بعدما تعافى من فيروس "كورونا" الذى حرمه من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية، قبل أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء تعافى اللاعب من الفيروس وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات والمباريات، ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم 13 ديسمبر الجاري فى انطلاقة بطولة الدورى الممتاز.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز ببطولة كأس مصر مساء أمس الأول، السبت، على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

وغاب ديانج عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة قبل الماضى التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، كما غاب اللاعب المالي عن مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس مصر التى فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، ثم غاب عن نهائي الكأس أمام الطلائع.