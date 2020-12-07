شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وتجرى العملية الانتخابية بنظاميها الفردى والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردى 270 مقعدا بينما مقاعد القائمة 298 مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورى انعقاد (عامين)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

ويشارك فى الاستحقاق الانتخابي نحو 20549 ألف مشارك ومشاركة أعضاء برلمان الشباب بمراكز شباب الجمهورية،‮ ‬تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ يحق لهم الاقتراع في‮ ‬الانتخابات ،يتم فتح باب طلبات الترشح إعتبارا من الأحد 31 حتي الخميس71 ديسمبر الجاري من العاشرة صباحاً وحتي الثانية مساءً ،بمقر إدارات البرلمان والتعليم المدني بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

إلحاقا لذلك تم إعداد شاشة إلكترونية للعملية الانتخابية متضمنة المرشحين علي المقاعد الفردية والقائمة وتم تقسيم المحافظات الى مرحلتين المرحلة الاولى وتضم 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين ، بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .

ووضعت وزارة الشباب والرياضة شروطا للترشح منها يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما ،لا يتم قبول أوراق الترشح الا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي او قائمة ،ذلك طبقا للمستندات المطلوبة (أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها،صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء ،إثبات عضوية مركز الشباب التابع له"

جدير بالذكر تم تتدريب مسئولي برلمان الشباب بالمديريات علي كيفية التصويت الالكتروني من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الادلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت الي المقرات الانتخابية بكل دائرة للأولاد بأصواتهم الكترونيا .