شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عودة آليو ديانج "ضابط إيقاع" الوسط تُسعد الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفّست جماهير الاهلي الصعداء بعد تعافي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق من فيروس كورونا الذي حرم اللاعب من مباريات الأحمر الماضية محلياً وأفريقياً كنه يُمثل أحدى نقاط القوة في الفريق الأهلاوي ، ورغم أن الاهلي نجح في الفوز بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بهدفيم لهدف ثم حصد كأس مصر على حساب طلائع الجيش بالفوز عليه بضربات الجزاء بدون ديانج إلا أن الجميع أعترف بأن غياب اللاعب المالي كان مؤثر بدرجة أو بأخرى مع المارد الأحمر.

وتعول الجماهير الأهلاوية كثيراً على ديانج الفترة المقلبة من أجل العوة لضبط إيقاع "وسط" الفريق الفترة المقبلة التى يستعد خلالها الأهلي لإنطلاق بطولة الدوري ثم السوبر الافريقي وكذلك إنطلاقة التسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

مسئولو الأهلى رفضوا عرضاً مُغرياً لرحيل أليو ديانج إلى أحد الدوريات الأوروبية وتحديداً الدورى الأوكرانى، حيث علم ”الخليج 365” أن شركة تسويق عرضت على الأهلى مؤخراً التعاقد مع لاعب الوسط المالى بالفريق مقابل 4 ملايين دولار أى أكثر من 62 مليون جنيه مصر، وقال مصدر إن نادى أوكرانى يُتابع ديانج منذ فترة ونال اللاعب إعجاب ومسئولو النادى لكن إدارة الأهلى رفضت فكرة التفريط في ديانج كونه أحد النجوم المؤثرين حالياً بالفريق، كما أنه صغير السن وقادر على اللعب سنوات طويلة بقميص الأهلى وتحقيق نجاحات كثيرة معه.

و يرصد الخليج 365 لقطات لديانج فى الصور التالية :