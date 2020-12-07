الأهلي: ديانج جاهز.. ونتوقع سلبية مسحة وليد سليمان وبيكهام الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي حالة لاعب وسط الفريق وليد سليمان، وكذلك الصفقة الجديدة أحمد رمضان بيكهام.

وغاب الثنائي عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس اللجنة الطبية في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" الإذاعي براديو "أون سبورت" "وليد سليمان غادر المستشفى، من واقع الخبرات فيما يخص التعامل مع كورونا، مسحة الإعادة تكون سلبية وهو ما ننتظره".

واستمر "وليد سليمان سوف يُجري مسحة جديدة وإن شاء الله ستكون سلبية، لقد تواجد في المستشفى ليس من أجل العلاج لكن ليتم عزله عن أفراد اسرته، بينهم عدد من الإصابات وهو لفترة طويلة عينته إيجابية رغم عدم وجود أعراض، فكان من الأفضل عزله".

وشدد "وليد سليمان تواجد بالمستشفى لمدة 48 ساعة فقط وهو في حالة جيدة".

وأكمل "أحمد رمضان بيكهام هو الأخر حالته جيدة، سيخضع لمسحة جديدة ونتوقع أن تكون سلبية ويتواجد مع الفريق في التدريبات المقبلة".

وأكد "مسحة المالي أليو ديانج سلبية الحمد لله، وهو جاهز للتواجد مع الفريق".

واختتم "هناك سير ذاتية لأطباء من أجل خلافة خالد محمود، وتم ترشيحهم من خلال كبار أساتذة الدكاترة وأمام اللجنة الطبية لكي يتم الاستقرار على اسم الطبيب الجديد للفريق".