"قرعة إفتراضية".. تفاصيل وكواليس تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية خاصة والعديد من أنحاء العالم بشكل عام صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة إحدى الخطوات المهمة على طريق بطولة كأس العالم المقبلة والمقررة عام 2022 في قطر.

ويستضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ فعاليات قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 والذي يمثل ضربة البداية على طريق المنتخبات الأوروبية للصراع على مقاعد المونديال حيث ترسم القرعة الخريطة لكل من المنتخبات الراغبة في التأهل.

وعلى عكس المعتاد، ستجرى القرعة هذه المرة كحدث افتراضي حيث تجرى من خلال مشاركة مسؤولي المنتخبات الـ55 المشاركة في التصفيات عن بعد وعن طريق الانترنت في ظل الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان مقررا أن تجرى هذه القرعة في 29 نوفمبر المنقضي ولكنها تأجلت إلى السابع من ديسمبر الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكانت المنتخبات الـ55 وزعت على ستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر المنقضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى عشرة منتخبات فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط.

وتتصارع هذه المنتخبات الـ55 على 13 مقعدا في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط علما بأن هذه التصفيات من المقرر أن تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل ما بين 24 مارس 2021 وحتى 29 مارس 2022.

وكان الفيفا كشف قبل أيام عن التصنيف الذي تم من خلاله توزيع المنتخبات الأوروبية على ستة مستويات قبل هذه القرعة.

ويضم المستوى الأول منتخبات بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

وتوزع هذه المنتخبات على المجموعات العشرة المقررة في التصفيات، ثم توزع المنتخبات الـ45 الأخرى بالقارة على المجموعات العشرة من خلال القرعة بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الخمسة الأولى خمسة منتخبات فقط بواقع منتخب من كل من المستويات الخمسة الأولى مع عدم وجود أي من منتخبات المستوى السادس في هذه المجموعة.

وفي المقابل ، تضم كل من المجموعات من السادسة إلى العاشرة ستة منتخبات بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة التي صنفت عليها المنتخبات الـ55 طبقا لتصنيفها العالمي.

وتمنح القرعة أفضلية لمنتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بوضع كل منها في مجموعة من المجموعات التي تضم خمسة منتخبات فقط.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري من دورين وذلك خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2021.

وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020 / 2021 حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

ولأسباب سياسية، ستعمل القرعة على منع بعض المواجهات من خلال عدم وضع منتخبات معينة سويا في نفس المجموعة.. وهذه المواجهات المحظورة هي أرمينيا مع أذربيجان وجبل طارق مع إسبانيا وكوسوفو مع أي من البوسنة والهرسك وصربيا وروسيا إضافة للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد حسم المقاعد العشرة الأولى للقارة الأوروبية في المونديال من خلال المجموعات العشرة في التصفيات ، ستكون الفرصة سانحة أمام 12 منتخبا في الدور الفاصل للصراع على ثلاثة مقاعد أخرى للقارة في المونديال.

وتوزع المنتخبات الـ12 في هذا الملحق الفاصل على ثلاثة مسارات بكل منها أربعة منتخبات تتنافس بنظام دور قبل نهائي من مواجهة واحدة ثم نهائي من مباراة واحدة أيضا ليصعد الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي في هذا الملحق الفاصل على ملاعب أفضل ستة منتخبات من بين المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات.

وفي المقابل ، ستحدد الملاعب التي تقام عليها المباريات النهائية في الملحق الفاصل من خلال قرعة.

وتجرى فعاليات دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال عبر عشر جولات تبدأ في 24 و25 مارس 2021 وتنتهي في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر من العام نفسه فيما تقام فعاليات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يومي 24 و25 مارس 2022 ثم تقام فعاليات الدور النهائي بالملحق الفاصل في 28 و29 من الشهر نفسه.