مرتضى منصور: قانون الرياضة لا يمنح الوزير سلطة الحل والإيقاف والتجميد

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتطبيق القانون والدستور في أزمة نادي الزمالك، مشددًا، قانون الرياضة لا يمنح وزير الرياضة سلطة الحل والإيقاف والتجميد.

وأوضح رئيس الزمالك السابق في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "يا سيادة الرئيس أنا أطالب بتطبيق الدستور والقانون، وأشكر أعضاء الجمعية العمومية الذين عندما جاءوا اليوم يجمعون توقيعات اعتدى عليهم، مدير أمن

النادي، عاطف دعبس، علنًا، وما الذي أعاد عاطف دعبس، بلطجي ممدوح عباس إلى النادي، هل تظن أن أحمد البكري هو رئيس النادي، لا بل ممدوح عباس، وعاد برجاله، فلنرى، فوزي العريان، كان مستشاره، عاد أيمن عبدالخالق سكرتيره، عاد مدير متابعة، أحمد بكري لم يحترم قرار تعيينه.. لأنه عين موظفين جدد وهذا ليس من سلطاته".

وأضاف: "أنت تسير أعمال قانون الرياضة لا يمنح وزير الرياضة سلطة الحل والإيقاف والتجميد، والقرار منفردًا في يد الجمعية العمومية. ما حدث معي، أنني استقبلت خطابًا من الجهة الإدارية أن هناك لجنة برئاسة أحمد الشيخ، ترغب في فحص مستندات النادي فوقعت بالموافقة فورًا. المخالفات التي اكتشفها أحمد الشيخ، العضويات الاستثنائية، مندهش لأن المستشار أحمد الشيخ عضويته استثنائية، إذًا لماذا تعترض وتعتبرها مخالفة، بجانب أن الشيخ طالبني بتعيين بنات معارفه في قناة الزمالك، ورفضت".