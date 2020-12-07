شكرا لقرائتكم فيديو.. محمد مجدي قفشة يحقق 4 بطولات في أول سنة مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منذ ارتدائه قميص النادى الأهلى، وإعلان انضمامه للفريق الأحمر، وهو يثبت يوما بعد يوم أحقيته فى البقاء ضمن كتيبة الأهلى، فى مختلف البطولات، والمباريات، حيث نجح فى اعتماد أوراق قبوله فى قلوب الجمهور، بما يحققه ويفعله داخل المستطيل الأخضر، وتحويل لمساته للكرة إلى بطولات تضاف فى دولاب النادى، ليزيد الرصيد الأحمر من البطولات .

ومنذ انضمام أفشة إلى النادى الأهلى، وصل رصيده إلى 4 بطولات خلال 494 يوما، حيث انضم اللاعب إلى النادى الأهلى يوم 31 يوليو 2019، وأى منذ سنة و4 أشهر، و6 أيام، نجح خلال هذه الفترة أن يتوج بأربعة بطولات مع الفريق، وهى بطولة الدورى الممتاز، والسوبر المصرى، ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى كأس مصر، لتزيد 4بطولات فى الدولاب الأحمر فى وجود أفشة.

توج الأهلى ببطولة كأس مصر أمس بعد التعادل مع طلائع الجيش 1/1، واللجوء إلى شوط إضافى، وحسم التعادل اللقاء أيضا، فلجأ الحكم، إلى ركلات الترجيح، والتى ابتسمت للفريق الأحمر .

ومنذ أيام توج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى وجود أفشة اذى أحرز هدف الأهلى الثانى ليعلن الحكم تتويج الأهلى بعد الهدف الذى سحله اللاعب فى الوقت القاتل .

كما توج الأهلى ببطولة السوبر المصرى بالتغلب على الغريم التقليدى الزمالك أيضا بنتيجة 3/2، بخلاف بطولة الدورى الممتاز والتى تحمل رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، والتى توج بها الأحمر قبل نهاية البطولة بسبع جولات .