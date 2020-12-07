مرتضى منصور: أنا بتفرم.. شرط المصالحة بين مصر وقطر التخلص من رئيس الزمالك.. وجت لي مكالمة أكدت لي إني «هخش السجن قريب»

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمستبعد من منصبه، أنه ينتظر حكم القضاء المصري، بشأن إيقافه من قبل وزارة الرياضة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وإحالته إلى التحقيق لوجود مخالفات مالية.

وقال منصور، في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "الكل حصل على حقه ولم أظلم أحدًا، جلستنا يوم 13 ديسمبر والقضاء المصري لم يظلم أحدًا، هذا الجزء الأول من كشف المؤامرة، تحية لجمهور الزمالك، الثابت دائمًا مهما حدث، والذي يحب ناديه، ويقف خلف رئيس ناديه الشرعي، لكم كل التحية والتقدير، وأنتم شيء عظيم، أنتم شيء يفرح".

وأضاف: "أشعر بالظلم والقهر منذ حوالي 6 أشهر، أحيي شعب مصر الذي يساندني من كل بقاع الأرض، الموضوع كبير، مؤامرة قطرية تم تنفيذها بأيدي مصرية، وكل شيء لدي بالمستندات، ولكن دعونا نتفق، نحن لن ننزل الشارع لأننا لسنا دعاة للفوضى".

وتابع: "أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية، إما أنا ومجلسي على حق، فانصفنا أو أنا ومجلسي على باطل فحاكمنا، ولكن ما يحدث لا يرضي الله ولا يرضي حقوق الإنسان في أي مكان، بني أدم يتم هرسه، لماذا؟ لأنه قال كلمة حق".

وأردف: "سأكشف مواقف كثيرة ورجال غير ظاهرين على الساحة، ويسمحلي أحدهم أن أقول اسمه اتهم بأنه يساندني، وهو اللواء عباس كامل، وأقسم بالله هذا الرجل لم يساعدني في شيء إلا في موضوعين فقط، الأول أنه أنقذ أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، عندما ضاقت بنا الدنيا، وفوجئنا باننا حاصلين على 16 ترخيص بعد أربع شهور يرغبون في سحب الأرض بسبب اننا لما نبني حتى الأن، هذا الرجل المخلص،ولجأت له وأنهى هذا الأمر".

وقال منصور: "الأمر الثاني قناة الزمالك، كانت متوقفه، لجأت له عندما تعطلت لأكثر من سنة بالرغم من اكتمال الأوراق فأمر بتشغيل القناة، وقال إذا كان النادي الأهلي لديه نفس المشاكل سأحلها له، هذا سر أقوله لأول مرة، اليوم يوم الأسرار، وسأقول لماذا يفعل معي الدكتور مصطفى مدبولي كل ما يحدث".

واستطرد: "أنا يتم فرمي منذ أن تم تلفيق الفيديو الخاص بـ الخطيب وكهربا، لولا جهة سيادية محترمة لأن الموضوع وصل للرئيس وطالما وصل للرئيس يجب أن تعمل جميع الجهات، وهم من علموا أن الفيديو مفبرك، وكلمة (مافيهاش راجل) كانت مسجلة منذ 2012، في مداخلة تليفونية مع أحمد موسى".

وأكمل: "من لفق الفيديو هو الخطيب وكهربا ورجل يعمل معهما، تقدمت بالفيديو الحقيقي، وبعدها مباشرًة وجه لي اتهام أنني قمت بسب رئيس الوزراء عندما قلت له من أنت؟، واليوم أقول لك من أنت؟، لم أكن عضوًا في مجلس النواب وقلت لأحمد نظيف وأحمد عز أنتم خربتم البلد ولم يفعل لي أحد شيء، وانتقدت السيسي ولم يفعل لي أحد شيء".

وتابع: "تم ايقافي وتجميد مجلسي وتدمير نادي الزمالك، من تعاون قطري مصري، أخاطب الرئيس لما له من مقام رفيع لمركزك عندي وكان لي دور قبل 30 يونيو، وقد ظهرت مع أحمد موسى الذي يهاجمني الآن، أحمد موسى وعمرو أديب أفسدا طبخة تزوير الانتخابات، موسى الذي قال بعد الصندوق الثالث أن مرتضى قد سقط، وأديب الذي قال أزيلوا لافتاته، ليست من ماله الخاص".

وأوضح: "17 مليون ونصف تبرع مني، أعتبر أن لهم نصف مليون للافتات.. بجانب 167 مليون تبرع من تركي آل الشيخ والذي قال وقتها أنه تبرع لمرتضى منصور، ورفضت وطالبت بوضعهم في النادي، إذا حصلت على تلك الأموال لما حققنا الطفرة الإنشائية في النادي أو تعاقدنا لصفقات للفريق على أعلى مستوى، بخلاف 7 ملايين الذين دفعهم مرتضى وجميله لن ننساه لا أنا ولا كل جماهير الزمالك، وأشكر آل الشيخ جدًا لأنه قال كلمة حق عني".

وأتم: "الآن أنا أحصل على المكافأة، أصبحت مطرود وحرامي، أحصل على المكافأة من بلدي، وعندي دليل حديث صحفي عضو في اللجنة الاولمبية يقول شرط المصالحة بين مصر وقطر الإنهاء على مرتضى منصور".

واختتم: "سيدة اتصلت بي، وقالت لي لن تنجح في الانتخابات وسيطردوك من نادي الزمالك وبعدها سيسجنوك.. هل لتلك الدرجة البلد تغدر.. لذا اخاطب الرئيس، أنا أدعي كل يوم في الفجر وسيعود لي حقي، ثم اذا كنت تريد اغتيال مرتضى، ما علاقة نادي الزمالك".