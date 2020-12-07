عصام الحضري: الشناوي عمل موسم ممتاز.. يجب أن يكون أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس فقط

قال الكابتن عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر سابقا : "أنتظر تلك المداخلة منذ أمس خصوصا أن الشناوي شخصية جميلة وأدائه في هذا الموسم ممتاز وبرشحه ياخد أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس مرمى فقط".

وأضاف "الحضري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن حراس المرمي يأخذون أفضل لاعب وحصل قبل ذلك في كأس العالم في اليابان وكوريا لافتا الي ان الشناوي لدية طاقة بسبب لعب المباريات بأستمرار ومتتالية ومن الصعب ان اقتنع بحارس مرمى واقتنعت بالشناوي كأنه أنا .

وأوضح الكابتن عصام الحصري، أن الشناوي وأبو جبل أدائهم ممتاز ولديهم ثقة وطاقة واقتنع بجنش مؤكدا ان الحراس الدوليين لهم مستويات كبيرة.