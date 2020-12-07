شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يناقش مع معاونيه خطة الأهلي بعد التتويج بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الفريق للفترة المقلبة وخوض الأرتباطات المحلية والأفريقية بعد التتويج بكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش أول أمس، السبت، بركلات الجزاء الترجيحية ، ويناقش موسيماني برنامج الفريق وتدريباته اليومية وخطة المرحلة المقبلة التي ستشهد منافسات محلية وقارية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وغداً بعد التتويج بكأس مصر أمس على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء إستعداداً للإرتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحقق فيها الأهلي الثلاثية في تاريخ النادي بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك، وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.

وخاض الأهلي مشوار طويل في بطولة كـأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة ، فالأهلي لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات، سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.