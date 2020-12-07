شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفتقد حسام عاشور أمام بيراميدز فى انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة الافتتاح للفريق أمام بيراميدز في الجولة الأولى لبطولة الدوري والمقرر أقامتها يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي حيث مازال يعاني اللاعب بالام فى الركبة ما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بإخراج اللاعب من حسابتاهم الفنية في مواجهة بيراميدز.

ونجح مسئولو الاتحاد السكندرى فى ضم المهاجم روماريو ويليامز الجاميكى مواليد ،94 والذى يبلغ طوله 180 سم ويلعب لفريق ميامى بالدورى الأمريكي، ووصل اللاعب إلى الإسكندرية وسيخضع للكشف الطبى قبل التعاقد معه، وكان مجلس إدارة النادى قد لجأ لتلك الصفقة عقب تأخر وصول المهاجم الأوغندى أكوى وتسريب معلومات تفيد بعدم حضوره .

على صعيد مختلف، وافق نادى الزمالك على إعارة محمد صبحى حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد مقابل مليونى جنيه، جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادى بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.