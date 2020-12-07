شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة في سنة أولى أهلى = 4 بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ارتداؤه قميص النادى الأهلى ، وإعلان انضمامه للفريق الأحمر، وهو يثبت يوما بعد يوم احقيته في البقاء ضمن كتيبة الاهلى ، في مختلف البطولات ، و المباريات ، حيث نجح في اعتماد أوراق قبوله في قلوب الجمهور، بما يحققه ويفعله داخل المستطيل الأخضر، وتحويل لمساته للكرة إلى بطولات تضاف في دولاب النادى ، ليزيد الرصيد الأحمر من البطولات.

ومنذ انضمام أفشة إلى النادى الأهلى ، وصل رصيده إلى 4 بطولات خلال 494 يوما، حيث انضم اللاعب إلى النادى الأهلى يوم 31 يوليو 2019 ، و أي منذ سنة و 4 أشهر ، و 6 أيام ، نجح خلال هذه الفترة أن يتوج بأربعة بطولات مع الفريق ، و هي بطولة الدورى الممتاز ، و السوبر المصرى ، و دورى أبطال أفريقيا ، بالإضافة إلى كأس مصر ، لتزيد 4بطولات في الدولاب الأحمر في وجود أفشة.

توج الاهلى ببطولة كأس مصر أمس بعد التعادل مع طلائع الجيش 1/1 ، و اللجوء إلى شوط إضافى ، وحسم التعادل اللقاء أيضا ،فلجأ الحكم ، إلى ركلات الترجيح ، والتي ابتسمت للفريق الأحمر .

ومنذ أيام توج الاهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ، في وجود أفشة الذى أحرز هدف الأهلى الثانى ليعلن الحكم تتويج الاهلى بعد الهدف الذى سحله اللاعب في الوقت القاتل .

كما توج الاهلى ببطولة السوبر المصرى بالتغلب على الغريم التقليدي الزمالك أيضا بنتيجة 3/2 ، بخلاف بطولة الدورى الممتاز والتي تحمل رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، والتي توج بها الأحمر قبل نهاية البطولة بسبع جولات .