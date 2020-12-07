شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز محمد سمير لقيادة الدفاع أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، على تجهيز محمد سمير لاعب الفريق، لقيادة خط دفاع ذئاب الجبل أمام الزمالك فى اللقاء المرتقب بين الفريقين فى الأسبوع الأول من الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 12 ديسمبر الجارى، وكان سمير قد تم استبعاده من مباراتى أرتا سولار فى تمهيدى الكونفدرالية بسبب إصابته بشد فى السمانة.

ويعتبر محمد سمير أحد العناصر الأساسية فى الخطة الفنية لعماد النحاس، كما قدم اللاعب واحداً من أفضل مواسمه مع ذئاب الجبل خلال الموسم الماضى حيث شارك فى جميع المباريات وسجل 5 أهداف مع الفريق.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: احمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.