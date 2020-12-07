شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لتركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على شهادته في حقه خلال فترة تعامله معه عندما كان رئيسًا شرفيًا للأهلي ورئيسًا لهيئة الرياضة بالسعودية.

وقال «منصور»: «بشكر تركي أل الشيخ لأنه قال شهادة حق في زمن أغبر، عندما قال في حلقة شهيرة مع الإعلامي سيف زاهر إن العلاقات مع الزمالك ومرتضي منصور كانت علاقات محترمة وتبادل صفقات، وإن ناديه السابق بيراميدز استفاد أكثر من استفادة الزمالك خلال التعامل بينهما، فضلًا عن تأكيده على سفري وسفر أولادي على نفقتنا الخاصة في أي سفرية للسعودية ونقوم بحجز فنادق على نفقتنا الخاصة عكس غيرنا».

وتابع: «تركي آل الشيخ دعم الزمالك لذلك أشكره وسأظل أشكره وجميله ووقوفه مع نادي الزمالك على رأسنا من فوق ولن ننسي موقفه معنا».