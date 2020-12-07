شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: "اللي اعترض علي العضويات المستثناه عضويته في النادي مستثناه" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، استيائه مما أطلق عليه «تضارب التصريحات» داخل وزارة الرياضة حول وجود مخالفات داخل الزمالك من عدمه.

وقال مرتضي منصور: «لدي رسالة من أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومساعد الدكتور أشرف صبحي في جميع قراراته يؤكد فيها اعتراضه على العضويات المستثناة داخل الزمالك».

وأبدي «منصور» اندهاشه من موقف أحمد الشيخ قائلا: «سبحان الله، أحمد الشيخ اللي اعترض على العضويات المستثناه هو نفسه يحمل كارنية عضوية مستثناه من نادي الزمالك وقام بسداد نفس المبلغ الذي سدده القضاة والصحفيين ووكلاء النيابة».

وتحدي رئيس الزمالك إثبات أي مخالفة على ناديه ومجلسه، مؤكدًا أن العضويات المستثناة محصنة بالقانون واللائحة، وتمت بموافقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.