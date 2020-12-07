شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من وزير الرياضة لإقناع «عطية» و«العندليب» بالتراجع عن الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية تدخل فوري وسريع من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل احتواء الأزمات والخلافات داخل نادي الزمالك ورأب الصدع مبكرًا بين اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري، وبين لجنة الكرة، إثر الخلاف في وجهات النظر الذي اسفر عن استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة الثلاثية لمؤقتة التي تدير النادي بعد إيقاف واستبعاد مجلس المستشار مرتضي منصور، واستقالة عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وكثف وزير الرياضة من اتصالاته الهاتفية خلال الساعات المضاية بجميع أعضاء اللجنتين في الزمالك لتقريب وجهات النظر، فضلًا عن دعوته لهم لجلسة لتصفية الأجواء والصلح وتقريب وجهات النظر بين اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الأعمال وبين لجنة الكرة المنوطة بإدارة شؤون الكرة بالفريق الأول.

ووفقًا لمصدر مطلع ومقرب من وزير الرياضة، فإن جلسة قد تجمع «صبحي» بأعضاء اللجنة المؤقتة ولجنة الكرة، وقال المصدر إن الدكتور أشرف صبحي، زير الشباب والرياضة، كثف من جهوده مع المستشار محمد عطية وعبدالحليم على لإقناعهما بالعدول عن الاستقالة والعودة لمناصبهم في لجنتي الإدارة والكرة لتفادي الدخول في أزمة جديدة النادي في غني عنها.

واضاف أنه في حالة استجابة العندليب و«عطية» لمبادرة الوزير، قد يتراجعا عن الاستقالة والعودة لمناصبهم داخل النادي بشكل طبيعي اليوم.

وتابع المصدر أن الوزير قد يقوم بزيارة جديدة لمقر النادي لدعم اللجنة المؤقتة ولجنة الكرة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل جدران القلعة البيضاء .

وسبق وقام وزير الشباب والرياضة من أيام بزيارة النادي، وعقد اجتماع مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي المكونة من المستشارين أحمد بكرى وهشام إبراهيم ومحمد عطية.