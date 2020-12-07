شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يكشف حقيقة الخلافات بين الإدارة المؤقتة ولجنة الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك عدم وجود خلافات بين اللجنة المؤقتة لإدارة النادي وبين لجنة الكرة داخل القلعة البيضاء وقال، في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الرسمي عبر برنامج «زملكاوي»: «للأسف هناك من يريدون هدم نادي الزمالك وتصدير مشاكل لنا» وتابع: «لكن يبدوا أن هناك بعض الناس إلى عايزة توقع الزمالك ولكن السؤال هنا لصالح مين عايزين تهدوا نادي الزمالك». وابدي «يونس» استيائه من «الكتائب الإلكترونية المأجورة»، على حد وصفه، التي «تبث وتروج شائعات من شأنها تدمير نادي الزمالك وإحداث فرقه بين الإدارة المؤقتة وبين لجنة الكرة». الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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