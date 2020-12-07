شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى "الإسماعيلي" يكشف تفاصيل حديثه مع ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد بيومى لاعب وسط الإسماعيلى عن سعادته بإشادة البرازيلى ريكاردو المدير الفنى بمستواه عقب ودية المقاصة ، وانتصر الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الودية التى جائت ضمن استعدادات الفريق للدورى العام بنسخته الجديدة ، وأتبع حديثه :”المدير الفنى حرص عقب اللقاء على الإشادة بما قدمته وأكد لى أنه يثق فى قدراتى وطالبتى بمزيد من التألق لحجز مقعد بتشكيل الفريق”.

وأكمل بيومى :”لدى الكثير لاقدمه لفريقى الذى يتطور للافضل تحت قيادة المدرب البرازيلى” ، وأتم صاعد الدراويش:”الوديات مفيدة للغاية من أجل تحقيق مزيد من الإنسجام بين اللاعبين الجدد والحاليين مع الاستعداد بالشكل الأمثل للبطولة العربية التى نتطلع للتتويج بها بجانب الدورى الممتاز”.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلى 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .