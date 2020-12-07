شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق عوائد مادية كبير بعد تحقيق الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتعش خزينة النادي الأهلي بمبلغ مالي كبير بعد تحقيق الثلاثية عقب فوز الفريق ببطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال افريقيا وأخيراً بطولة كأس مصر، وتعد بطولة الدوري هي الوحيدة التي لن يحصل الأهلي على عائد نطير الفوز بها وفقاً للائحة فيما يحصل الفريق على مبلغ مليون ونصف المليون بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

ويعد الفوز بالأميرة الافريقية هو أهم عوائد خزينة الأهلي، حيث يحصل الأهلي على مبلغ 2.5 مليون دولار مكافأة الحصول عليها،200 الف دولار في انتظار الأهلي حال تتويجه بالسوبر الافريقي على حساب نهضة بركان، 2.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط في كأس العالم للأندية، 3مليون دولار حال اقتناص الفريق المركز الرابع، 4 مليون دولار حال حصوله علي الميدالية البرونزية، 5 مليون دولار حال حصوله على مركز الوصيف و6 مليون دولار حال تتويجه بلقب كأس العالم للأندية

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

كما فتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصالات مع نظراؤهم فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وكذلك اتحاد الكرة لمعرفة ملعب مباراة السوبر الأفريقى وموعد القاء النهائى الذى سيجمع الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بعدما تناولت تقارير كثيرة أن اللقاء سيُقام يوم 18 ديسمبر الجارى بدلاً من 10 الشهر ذاته، كما سيُقام السوبر بملعب برج العرب بدلاً من استاد القاهرة وهو ما جعل إدارة الاهلى تفتح خط إتصالات مع إدارة الكاف من أجل حسم مسألة موعد وملعب المباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها الأحمر للفوز والتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الفريق المغربى الذى حصد بطولة الكونفدرالية على حساب بيراميدز.