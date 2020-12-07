اتحاد الكرة يستفسر من الأولمبية عن خطاب تأجيل الجمعيات العمومية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو اتحاد الكرة، مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب للاستفسار عن خطاب اللجنة بتأجيل الجمعيات العمومية لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية للحد من فيروس كورونا المستجد، حيث يرغب مسئولو اتحاد الكرة فى إرسال هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما وأن الأخير يرغب فى الدعوة لجمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل 31 يناير المقبل.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، جاء نصه كالتالى: "فى ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناءً على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات، فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الوزارة بمتابعة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وذلك قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقاً بالموعد الجديد للانعقاد وذلك فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.