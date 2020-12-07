مورينيو: سعيد بهزيمة آرسنال الذي قدم مباراة جيدة

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام بفوز فريقه 2 / صفر على ضيفه أرسنال اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم مورينيو التهنئة في الوقت نفسه للإسباني ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، مشيرًا إلى أن فريق (المدفعجية)، ظهر بشكل جيد للغاية في الديربي اللندني، رغم خسارته بثنائية أحرزها هيونج مين سون وهاري كين.

وقال مورينيو عقب المباراة “كانت مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، ليس فقط لأنها كانت بين توتنهام وأرسنال“.

وتابع مورينيو “أريد أن أقول بعض الكلمات، أرغب في تقديم التهنئة لميكيل أرتيتا لأنه قدم لنا مباراة قوية وجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا”.

وأضاف مورينيو “يمكنني أن أتخيل غدًا حديث عناوين الصحف بشأن عدم وجودهم (أرسنال) في مركز جيد بجدول الترتيب، لكنني أعتقد أنه مع هؤلاء اللاعبين وميكيل سوف تتحدث وسائل الإعلام عن مدى الندية التي اتسمت بها المباراة. إنني متأكد أن الأمور سوف تسير على ما يرام بالنسبة لهم”.

بهذا الفوز، أرتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة في صدارة البطولة، فيما توقف رصيد أرسنال عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.