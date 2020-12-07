جدول ترتيب الدوري الانجليزي “صراع الصدارة يشتعل بين توتنهام وليفربول”

اشتعل صراع الصدارة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الأحد، في الجولة 11، والتي شهدت فوز توتنهام وليفربول وليستر سيتي أمام ارسنال وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد – على الترتيب –.

ورفع توتنهام رصيد نقاطه لـ 24 نقطة في المركز الأول بفضل تفوقه على ارسنال في ديربي شمال لندن بهدفين لسون هيونج مين وهاري كين.

وتسبب حفاظ توتنهام على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في بقاءه على الصدارة، حيث يتفوق على ليفربول الثاني بفارق الأهداف المتلقاه.

واهتزت شباك فريق يورجن كلوب 17 مرة هذا الموسم، وسجل هجومه 26 هدفًا، أما فريق جوزيه مورينيو فقد استقبل 9 أهداف فقط وسجل هجومه 23 هدفًا.

ويأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بعد أن فاز أمام ليدز يونايتد 1/3 يوم أمس السبت، ويتبعه ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

أما مانشستر يونايتد المنتفض بأربع انتصارات متتالية، فقد تقدم إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المنتشي بفوزين متتاليين أمام بيرنلي وفولهام (5/صفر و2/صفر) – على الترتيب –.

وفي صراع البقاء، يبدو أن شيفيلد يونايتد على مشارف العودة إلى التشامبيونشيب، فمن 11 مباراة لم يجمع سوى نقطة واحدة يتذيل بها جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط واضحة عن فولهام صاحب المركز الـ 17.

ويتواجد وست بروميتش البيون وبيرنلي في المركزين التاسع عشر والثامن عشر بنفس رصيد النقاط “6”.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2021/2020