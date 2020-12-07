لجنة المسابقات: تعطل الـ VAR في أي مباراة بالدوري لن يؤثر على إقامتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباريات الدوري للموسم الجديد سيطبق خلالها تقنية الفيديو طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مرزوق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن تعطل تقنية الـ VAR في أي مباراة بالدوري لن يؤثر ذلك على سير أو نتيجة اللقاء وسيقوم الحكم المكلف بإدارة المباراة باستكمالها بشكل طبيعي.

وأضاف، أن قبل بداية أي لقاء بالدوري في حال ابلاغ الفريقين بتعطل تقنية الـ VAR فينًا ستقام المباراة بشكل طبيعي.

وأوضح، أن الحكم يقوم بالعودة لتقنية الـ VAR في جميع الكرات التي تستوجب ذلك طبقا بعد التواصل مع الغرفة الخاصة بتقنية الفيديو.

وشدد على ضرورة عدم اعتراض أي لاعب على قرار للحكم بعد الرجوع لتقنية الـ VAR لأن هذا سيعرضه للعقوبة.