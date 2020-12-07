شريف إكرامي يوضح حقيقة عدم حصوله على مكافأة الأهلي الخاصة بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، أنه حرص على الاتصال بلاعبي الأهلي لتهنئتهم بحصولهم على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" بحكم علاقني بلاعبي الأهلي تواصلت معهم وهنأتهم وسعيد بغض النظر ان البطولة ستحسب لي أو لا ".

وأضاف:" بشأن عدم حصولي على الميدالية الخاصة بالبطولة فالأهلى لا يضيع حق أحد، ولا يجوز الوقوف ضد الأهلي في امر مثل هذا".

وأوضح، أنه لم يحدث اتصال بينه وبين إدارة الأهلي بشأن مكافاة أو الميدالية الخاصة ببطولة إفريقيا، لافتا أنه ليس قلق والأمر ليس به أي نوع من الحساسية.

وأكمل:" رصيد الأهلي لدي كبير جدا والنادي هو من صنع شريف إكرامي، والنادي الأهلي هو الباقي، ولا يعنيني ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته:" لا توجد ندية بين بيراميدز والأهلي والزمالك، وليس عيبا أن يكون لدى أي نادي طموح، لكن هناك بعض الأشخاص هدفهم شحن الجماهير".