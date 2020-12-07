إذاعة فرنسية: فايلر قد يتولى تدريب نانت خلفاً لجوركوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قد يتولى تدريب نادي نانت الفرنسي.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن فايلر قد يتولى المهمة الفنية لنادي نانت الفرنسي، خلفاً للمدرب كريستيان جوركوف المدير الفني الحالي للفريق.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إن نادي نانت قد يُقيل جوركوف بعد النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

وتعرض نانت لخسارة كبيرة، بأربعة أهداف نظيفة من ستراسبورج في الدوري الفرنسي، مساء اليوم الأحد.

ويحتل نانت المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بعد مرور 13 جولة بالدوري.

وأشارت الإذاعة الفرنسية، إلى أن نانت يفكر في تعيين المدير الفني السويسري صاحب الـ47 عاماً، الذي لا يرتبط بأي تعاقد خلال الفترة الحالية بعدما رحل عن تدريب الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر قرر الرحيل عن النادي الأهلي في أكتوبر الماضي، بعدما قاد الفريق الأحمر للفوز بالدوري المصري.