مدرب سموحة يطالب بزيادة عدد المحترفين إلى 7 لاعبين

طالب أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مسئولي اتحاد الكرة بزيادة عدد المحترفين الأجانب في الفرق بالدوري المصري.
وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أطالب بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلي سبعة لاعبين بدلامن أربعة".
وتابع: "ضغط المباريات سيجعل كل الفرق تستخدم كل اللاعبين المسجلين في القوائم". وأضاف: "الأهلي والزمالك يمتلكان صفوة لاعبي مصر ومن الصعب خروج لقب الدوري".
قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن أسعار
وأكد أحمد سامي" أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت الموسم الجديد ولكن يستثني بعض الفرق من هذا الأمر". وتابع: "الدوريات في شمال إفريقيا لا تدفع الأرقام التى يتم دفعها للاعبين في الدوري المصري".
وأضاف: " إنسجام بين اللاعبين القدامي والجدد هو أكثر ما يقلقني في الموسم الجديد، وفرج عامر وفر لنا كل اللاعبين المطلوبين في هذا الموسم الاستثنائي".
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