شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال «ملك التعادلات في الليجا» بعد لقاء إلتشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يتمكن فياريال من الخروج من دوامة التعادلات في الليجا مؤخرًا، وذلك بعد أن فرض عليه ضيفه إلتشي تعادلًا سلبيًا، في اللقاء الذي أقيم الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الـ12 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار الـ90 دقيقة، فيما تعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يكتفي فيها فياريال بنتيجة التعادل.
وخرج بتعادل إيجابي بهدف في المباراتين السابقتين أمام ريال مدريد ثم سوسييداد على الترتيب، قبل أن يخرج بتعادل سلبي أمام إلتشي اليوم.
واكتفى فياريال بإضافة نقطة جعلت رصيده 21 في المركز الثالث.
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