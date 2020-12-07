شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا على ملعبه.. فاز في آخر 31 مباراة وسجل 93 هدفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن ليفربول، منذ مباراته الأولى إثر إصابة فان دايك أمام أياكس في أكتوبر الماضي، تلقى 6 أهداف فقط في 11 مواجهة بكل المسابقات، كما حافظ على نظافة شباكه في 6 لقاءات. وأضافت الشبكة أن ليفربول فاز في 31 مباراة، من آخر 32 أقيمت على أرضه، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل تعادل وحيد، وسجل في هذه المباريات 93 هدفا وتلقى مرماه 25. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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