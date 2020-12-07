شكرا لقرائتكم خبر عن روما يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مواجهة روما وساسولو بالتعادل السلبي، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب الأوليمبيكو، لعب روما منقوصا بعد طرد بيدرو رودريجيز في الدقيقة (41)، لكن ساسولو لم يحسن استغلال طرد بيدرو رودريجيز، في الشوط الثاني من المباراة.
وارتقى روما إلى المركز الخامس بإجمالي 18 نقطة، بفارق نقطة عن ساسولو الذي يأتي رابعًا.
وفي نفس الجولة، تعادل بارما وبينفينتو سلبيًا، على ملعب اينيو تارديني، وارتفع رصيد بارما إلى 10 نقاط بالمركز السادس عشر، بفارق نقطة عن بينفيتو الذي يحتل المركز الثالث عشر.
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