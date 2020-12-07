شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» مدافعًا عن مدرب ألمانيا: «لوف» مدير فني ناجح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن دعمه ليواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ونصح بالتزام المزيد من الهدوء في النقاش العام حول مستقبل المانشافت.
وقال «كلوب»، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية: «من الواضح أن الموقف ليس بهذه السهولة على الدوام بالنسبة للمنتخب الألماني، فالناس يعتقدون دائما أن المدير الفني المقبل سيعمل بشكل أفضل على الفور».
وأشار المدير الفني للفريق الإنجليزي، إلى أن «لوف» كمدير فني للمنتخب الألماني كان ناجحًا للغاية على مدار سنوات عديدة، موضحًا: «المدربون ليسوا هم دائما السبب الوحيد عندما تسير الأمور بشكل جيد، كما أنهم أيضا ليسوا هم السبب الوحيد عندما تسير الأمور بشكل غير جيد تمامًا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر «كلوب» مدافعًا عن مدرب ألمانيا: «لوف» مدير فني ناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.