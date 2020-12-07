شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» مدافعًا عن مدرب ألمانيا: «لوف» مدير فني ناجح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن دعمه ليواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ونصح بالتزام المزيد من الهدوء في النقاش العام حول مستقبل المانشافت.

وقال «كلوب»، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية: «من الواضح أن الموقف ليس بهذه السهولة على الدوام بالنسبة للمنتخب الألماني، فالناس يعتقدون دائما أن المدير الفني المقبل سيعمل بشكل أفضل على الفور».

وأشار المدير الفني للفريق الإنجليزي، إلى أن «لوف» كمدير فني للمنتخب الألماني كان ناجحًا للغاية على مدار سنوات عديدة، موضحًا: «المدربون ليسوا هم دائما السبب الوحيد عندما تسير الأمور بشكل جيد، كما أنهم أيضا ليسوا هم السبب الوحيد عندما تسير الأمور بشكل غير جيد تمامًا».