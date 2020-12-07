شتوتجارت يدخل المنطقة الدافئة في الدوري الألماني بهدفين في شباك بريمن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل شتوتجارت المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفوزه على ملعب مضيفه فيردر بريمن (2/1)، الأحد، في المرحلة العاشرة من البوندسليجا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتجارت بهدف دون رد، سجله سيلاس وامانجيتوكا من ضربة جزاء، في الدقيقة 31. وعاد وامانجيتوكا وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعدها بدقيقتين أحرز دافي سيلك الهدف الوحيد لفيردر بريمن.
الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 14 نقطة، في المركز الثامن، بينما توقف رصيد بريمن عند 11 نقطة، في المركز الثاني عشر.
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