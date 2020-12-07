«الأخضر الصغير» يكسب تونس

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وجاءت أهداف المنتخب عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 49، وصهيب الزيد في الدقيقة 64، وماجد الخليفة في الدقيقة 87، ووليد عياش في الدقيقة 90.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وخالد مجرشي، وعبدالله الزيد، وعبدالمجيد العنزي، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.
ويستأنف المنتخب السعودي غدا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب تونس في ختام المعسكر الأربعاء المقبل.
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