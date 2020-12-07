شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر الصغير» يكسب تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عاما على ضيفه منتخب تونس بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاما 2020 في البحرين.

وجاءت أهداف المنتخب عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 49، وصهيب الزيد في الدقيقة 64، وماجد الخليفة في الدقيقة 87، ووليد عياش في الدقيقة 90.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وخالد مجرشي، وعبدالله الزيد، وعبدالمجيد العنزي، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.

ويستأنف المنتخب السعودي غدا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب تونس في ختام المعسكر الأربعاء المقبل.