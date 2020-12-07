شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يبحث عن نصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الإثنين) لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات؛ ففي الأحساء يستضيف الفتح (رابع الدوري) نظيره أبها (المركز الثاني عشر) عند الساعة 5:30م، وفي بريدة يحل الهلال (المتصدر) ضيفاً ثقيلاً على الرائد (خامس الدوري) عند الساعة 5:50م، وتختتم لقاءات الجولة بلقاء القمة الذي يجمع النصر (المركز السادس عشر) بضيفه فريق الاتفاق (المركز الثالث عشر) عند الساعة 7:45م.

الفتح عينه على الثالث

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الفتح لقاءه أمام أبها؛ بحثاً عن النقاط الثلاث والعودة للمركز الثالث؛ إذ يحتل الفريق حالياً المركز الرابع برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين، وله من الأهداف 13 كأقوى خط هجوم في الدوري وعليه 11 هدفاً، أما فريق أبها صاحب المركز الثاني عشر فإنه يسعى لمواصلة انطلاقته بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر ووصوله للنقطة السابعة من فوزين وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 7 وعليه 10 أهداف، ويُعد لقاء الليلة هو اللقاء الثالث الذي يجمع الفريقين في دوري المحترفين؛ إذ التقيا في الموسم الماضي، وتمكن أبها من الفوز في الذهاب على ملعبه بنتيجة 3/‏ 1، وفي الإياب فاز الفتح في الأحساء بنتيجة 2/‏ 1.

رائد التحدي يهدد الزعيم

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف الرائد نظيره الهلال في لقاء صعب لصاحب الأرض، الذي يعاني من الغيابات المؤثرة، ويدخل فريق الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين أتت من الصاعدين الباطن والعين وتعرض فيهما الرائد لحالة طرد في كل لقاء، أما فريق الهلال فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً صدارة الدوري برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادل وحيد وله من الأهداف 11 وعليه هدف وحيد كأقوى خط دفاع في الدوري، ويقف التاريخ بجانب الهلال حيث التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، كان النصيب الأكبر من الانتصارات للهلال الذي انتصر في 18 لقاء، فيما فاز الرائد في لقاء وحيد، وتعادلا في ثلاثة لقاءات، وشهدت تلك اللقاءات إحراز 64 هدفاً، كان نصيب هجوم الهلال منها 51 هدفاً فيما أحرز هجوم الرائد 13 هدفاً فقط.

الاتفاق يبحث عن النصر

على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام الاتفاق بحثاً عن انتفاضة تعيد هيبة الفريق ويبتعد من خلالها من المركز السادس عشر والأخير، الذي يحتله برصيد 3 فقط حصدها من فوز وحيد، وتلقى الفريق 5 خسائر وله من الأهداف 5 كأضعف خط هجوم وعليه 9 أهداف، أما الاتفاق فرغم البداية المثالية إلا أن الفريق تعرض لانتكاسة تراجع من خلالها للمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل و3 خسائر، وله من الأهداف 7 وعليه 12 هدفاً، ويقف التاريخ مع النصر في المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري المحترفين، إذ التقيا في 20 لقاء فاز النصر في 11 منها فيما فاز الاتفاق في 5 لقاءات، وتعادل الفريقان في 4 لقاءات، وأحرز هجوم النصر 31 هدفاً، فيما أحرز هجوم الاتفاق 26 هدفاً.