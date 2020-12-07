شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ضمك: الفوز على الأهلي محفز لتحقيق نتائج أفضل والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بعد أن حقق ضمك فوزاً مستحقاً على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف للأهلي، أكد عدد من مشجعي نادي ضمك أن الفوز كان ثميناً على ناد كبير بحجم الأهلي وسيكون مشجعاً ومحفزاً أمام ضمك لتحقيق نتائج أفضل في الجولات القادمة، ومسح الصورة الذهنية عن المستوى المتواضع للفريق الذي ظهر خلال الجولات السابقة التي خيبت آمال جمهوره. وقال لـ«الخليج 365» محمد آل سعيد وفهد الشهراني وعبدالله معدي وناصر مفلح، كان المستوى الفني لضمك خلال مجريات المباراة رائعاً جداً بعكس المباريات السابقة التي شهدت 5 خسائر وتعادلاً واحداً للفريق. وأضافوا، على إدارة النادي والجهاز الفني بذل المزيد من الجهد والعطاء وتحفيز اللاعبين الذين يحتاجون كثيراً للمتابعة والدعم النفسي حتى يتم تحقيق نتائج مثمرة في مسيرة الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكدوا قائلين، ضمك يتعثر ولكن لا يسقط.

كانت هذه تفاصيل خبر جمهور ضمك: الفوز على الأهلي محفز لتحقيق نتائج أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.