شكرا لقرائتكم خبر عن «دابو» في حالة حرجة.. ونجله يطلب الدعاء والان مع التفاصيل
وقد ثمن نجله محمد وقفة الوسط الرياضي من مسؤولين وإعلاميين ولاعبين حاليين أو سابقين وجماهير على سؤالهم الدائم عن والده، مبتهلاً للمولى أن يثيبهم وأن يلطف بوالده مطالباً الجميع بالدعاء له.
من جانبهم، طالب عدد من اللاعبين القدامى، كافة أطراف الوسط الرياضي بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل لتجاوز زميلهم أمين دابو، العارض الصحي ويغادر السرير الأبيض، ففي البداية غرد محمد عبدالجواد عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «أخوكم أمين دابو دخل في غيبوبة ومحتاج دعواتكم يا غالين وتاج راسي، يا رب يا رب يا رب تشفيه وتعافيه وترفع عنه يا أكرم الأكرمين»، فيما دعا الله اللاعب التونسي طارق ذياب، زوال العارض الصحي عن «دابو» وأن يجعل ما أصابه في موازين حسناته.
وطالب المهاجم السابق للنادي الأهلي موسى مرزوق، جميع الرياضيين الدعاء بالشفاء العاجل «لأبي محمد» وأن يرده سالماً معافى، وكان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» شهد تفاعلاً كبيراً من رواده فور انتشار نبأ مرض أمين دابو، إذ تسابق آلاف المغردين من الوسط الرياضي وخارجه بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزيل العارض الصحي عن «دابو».
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