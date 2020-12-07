شكرا لقرائتكم سعد سمير: الجماهير كانت هتموت لو خسرنا بطولة أفريقيا وده اللى صعب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد سمير مدافع النادى الأهلى، أن الأحداث التي سبقت نهائي دورى أبطال أفريقيا صعبت المواجهة مع الزمالك في النهائي وكانت عامل ضغط على اللاعبين.

وقال سعد سمير في مداخلة مع هانى رمزى وسهام صالح في برنامج "البيت الكبير": "الأحداث اللى سبقت البطولة كان مصعب الدنيا علينا لأن الجماهير كانت هتموت لو خسرنا البطولة وكان واصل لينا كل هذه الأحداث وكمان عنينا من الإصابات بفيروس كورونا وأهلنا أتصابوا معانا".

وأضاف سعد سمير: "كل هذه الأحداث تسببت في شد وعصبية بين اللاعبين لأن كل لاعب حاسس بالمسئولية والخوف على البطولة فكان فيه تركيز كبير تحول إلى تنشنة جامدة فكان لازم نخفف على نفسنا شويه ونفك شويه وده ظهر لما الزمالك سجل الهدف العصبية خدت مننا وقت شوية لحد ما رجعنا في المباراة وحققنا الفوز".

وأوضح سعد سمير: "بعد المباراة لقيت اللاعبين مش عارفين يفرحوا فمينفعش ناخد البطولة وناخد الكأس ونروح لازم نرقص ونفرح شوية وروحنا لمدرج التالتة شمال".