رسمياً .. بيراميدز يعلن عن ضم "أحمد الشيخ" لمدة 3 مواسم

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع لاعب الأهلي السابق أحمد الشيخ صانع الألعاب وذلك في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد.

و وقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.

ليصبح الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.

وكان الأهلي استغنى عن خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم ليصبح لاعبا حرًا.

وتراجع الزمالك عن ضم الشيخ بسبب تصريحاته السابقة عن رفضه الانضمام للفريق الأبيض.