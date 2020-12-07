مفاجأة.. استقالة المستشار محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك وعبدالحليم على من لجنة الكرة

فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن المستشار محمد عطية نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ينتوي تقديم استقاله للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كما كشف فايق عبر برنامجه جمهور الثالثة على قناة أون تايم، إستقالة عبد الحليم علي، من إدارة الكرة علي فريق الأبيض في الوقت الحالي، وذلك بعد العديد من المشاكل التي تمت في الفترة الأخيرة آخرها هي رحيل اللاعب أمير عادل الذي تم التعاقد معه فقط بالأمس.

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