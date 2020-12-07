شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت»: الأهلي يرفع عرضه لضم سيرينو.. و«كودجو» يعود لحسابات الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التوجولى لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتى، عاد لحسابات النادي الأهلي من جديد لضمه في العام المقبل.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي لا يزال يسعى لضم الأوروجوياني سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي.
وأوضح حتحوت، إن الأهلي رفع عرضه المقدم لضم اللاعب إلى 3.5 مليون دولار، ومستعد لزيادة هذا العرض مرة أخرى لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد.
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