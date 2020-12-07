شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: «محاولات جادة لإقناع عطية وعبدالحليم على بالعدول عن الاستقالة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني حتحوت، إن المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي نادي الزمالك، قدم استقالته من منصبه، رافضًا الاستمرار في هذه المهمة.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المستشار محمد عطية، تقدم باستقالته، كما تقدم عبدالحليم على، باستقالته من منصب مدير الكرة.
كما أوضح هاني حتحوت، أن أحمد عفيفي اعتذر عن العمل داخل الزمالك، في الوقت الراهن، بمنصب المتحدث الإعلامي للقلعة البيضاء.
وأتم: «هناك محاولات جادة لإقناع الثنائي محمد عطية وعبدالحليم على، للعدول عن الاستقالة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر هاني حتحوت: «محاولات جادة لإقناع عطية وعبدالحليم على بالعدول عن الاستقالة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.