شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي يوجه رسالة عتاب لأحمد موسى: «بشكرك يا ابن الأصول.. ده رد الجميل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي الإعلامي أحمد موسي بسبب موقفه منه وهجومه الدائم عليه في الفترة الأخيرة

ووجه منصور رسالة لأحمد موسي عبر فيديو بثه علي صفحته الشخصية قائلًا: "بشكرك وبصفق لك على أنك أفسدت الطبخة بتاعت الانتخابات بعدما أعلنت من الصندوق الثالث أن ترتيبي هو السابع".

وأضاف "منصور": "عتابي على أحمد موسي هو أنني الوحيد اللي وقفت جنبه وفي ضهره في محنته ورفضت أروح بيتي إلا لما خدته من إيده معايا، فكان هجومه وحربه عليٌ هو رد الجميل لذلك، بشكرك يا ابن الأصول وبشكرك علي العيش والملح اللي لم تصونهم".