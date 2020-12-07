شكرا لقرائتكم خبر عن صراع «الأفضل» يتجدد.. «ميسي» وجهًا لوجه أمام كريستيانو رونالدو في معركة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف البقاء يخوض 13 فريقا الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يتنافسون على 7 مقاعد متبقية في مرحلة ثمن النهائي. وحجرت المقاعد التسعة الأخرى مبكرا، فرق بايرن ميونخ حامل اللقب، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وإشبيلية وبوروسيا دورتموند وبورتو وبرشلونة ويوفنتوس.

وبعيدا عن مصير هذه الفرق، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي طال انتظاره بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غدٍ الثلاثاء في مواجهة برشلونة ويوفنتوس ضمن المجموعة السابعة.

وسيعود كريستيانو وميسي للمواجهة على ملعب «كامب نو» لأول مرة منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد، وبعدما حالت إصابته بكورونا دون أن يلتقيا في لقاء الذهاب بإيطاليا.

وقد ضمن برشلونة ويوفنتوس بالفعل التأهل لثمن النهائي، لكن مواجهتهما ستحسم هوية متصدر المجموعة التي يحتلها البرسا حاليا بـ18 نقطة متقدما بـ3 نقاط على «السيدة العجوز» الوصيف. ويكفي التعادل برشلونة، الفريق الوحيد الذي انتصر في الجولات الخمسة، ليحافظ على صدارته أما يوفنتوس فعليه أن يفوز بأكثر من هدفين لينتزع القمة