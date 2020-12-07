شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يقود جبهة دفاع ريال مدريد خلال معركة الحسم أمام بوروسيا مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك سيرجيو راموس في مران فريقه ريال مدريد، بعد يوم من الفوز على إشبيلية، في الجولة 12 من الدوري الإسباني، ويوجه أنظاره نحو مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، في حين لا يزال داني كارفاخال يعمل على هامش التدريبات الجماعية.

وبذلك، يبدو أن قائد الريال لن يغيب عن المباراة الحاسمة المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام الفريق الألماني، والتي سيتحدد على أساسها ما إذا كان الملكي سيحصل على بطاقة عبوره لدور الـ16 أم سيودع البطولة من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.