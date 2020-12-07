شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف يتحدث لأول مرة عن أسباب النكسة أمام إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، الإدلاء اليوم الاثنين بتصريحات عن موقف المانشافت. تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون أول تصريحات علنية للوف، منذ المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه عقب الهزيمة التاريخية، التي منيت بها ألمانيا أمام إسبانيا بستة أهداف نظيفة، في دوري الأمم الأوروبية، قبل نحو ثلاثة أسابيع. ووجه الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي رقمي.

وفي أعقاب ذلك ستتابع القيادة الرياضية في ألمانيا، قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022. وكان أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، قد طرح أمام الاتحاد الألماني، أول أمس الجمعة، تحليلا رياضيا عن أحوال الماكينات.

يُذْكَر أن الاتحاد الألماني كان قد أعلن، منتصف الأسبوع الماضي، أن لوف سيبقى في منصبه، حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2020. وأكد الاتحاد أن المدرب الفائز بلقب كأس العالم 2014، لا زال يحظى بثقة مجلس الإدارة، بعد المحادثات التي جرت يوم الاثنين الماضي.