شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالعاطي يوضح أسباب تعثر انتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة ،أن إدارة فريقه لم تقف عائقا حول رحيله إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال "عبدالعاطي" في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد" إن أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، هو من قاد المفاوضات وفتح الخطوط من جديد معي.

وتابع أن أيمن يونس تحدث مع إدارة وادي دجلة لضمي خلال الساعات الماضية ووادي دجلة رحب ببيعي للزمالك ووفقًا لما يتوافق مع ظروف القلعة البيضاء.

وأضاف أيمن يونس لم يرد على وادي دجلة من جديد بعد سماع شروطهم لبيعي وتوقفت المفاوضات بشكل مفاجيء.

وأتم أن الزمالك طلب التعاقد معه ثلاث مرات ولكن في هذه المرة وادي دجلة كان أكثر جدية لبيعي ولم يبالغ في طلباته.